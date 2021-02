L’ultimo tampone a cui si è sottoposto Sanabria ha dato esito negativo: dopo la partita col Cagliari potrà iniziare a lavorare con Nicola

Per Antonio Sanabria il Covid è finalmente alle spalle: l’ultimo tampone a cui si è sottoposto l’attaccante è risultato negativo. E’ stato lo stesso calciatore paraguaiano ad annunciarlo attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Domani vedrà ancora da lontano la partita del Torino contro il Cagliari, poi potrà iniziare a lavorare agli ordini di Davide Nicola. Il tampone negativo di Sanabria è una buona notizia in casa Torino, notizia che arriva alla fine di una giornata in cui è stata annunciata la positività al Covid di altri due calciatori della squadra granata.