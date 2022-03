Sei partite consecutive con almeno un gol subito: l’ultima volta in cui il Torino non ha preso reti con la Fiorentina

Sei partite di fila subendo almeno un gol: dal ritorno dalla pausa invernale c’è stato solamente un clean sheet in sette partite, e risale alla partita casalinga vinta 4-0 contro la Fiorentina, con Gemello in porta. Da allora i granata hanno subito 9 gol in 6 partite. Dopo essere stati abituati nel girone d’andata ad avere una delle migliori difese del campionato la squadra di Juric sta iniziando a concedere troppo ai suoi avversari e a subire diversii gol, sia per errori e disattenzioni dei difensori che, ultimamente, per gravi errori dell’estremo difensore che non sta attraversando un bel periodo dal suo rientro in campo dopo la sosta forzata dovuta al Covid. Per la squadra di Juric 28 reti subite in 26 partite: nel girone di andata in 19 apparizioni la porta difesa da Milinkovic-Savic è stata violata 19 volte, mentre nel girone di ritorno 9 gol in 7 partite sono testimoni di un calo della difesa granata.

Pochi clean sheet durante l’anno

Solamente 5 clean sheet dall’inizio dell’anno arrivati in ordine contro: la Salernitana (vittoria in casa per 4-0), il Sassuolo (vittoria in trasferta per 1-0), la Sampdoria (vittoria casalinga per 3-0), con il Verona (vittoria in casa per 1-0) e con la Fiorentina (vittoria in casa per 4-0). D’altra parte però sono poche anche le occasioni in cui i granata hanno preso più di un gol: 7 volte infatti la porta granata è stata bucata due volte. Gli avversari che ci sono riusciti sono: l’Atalanta (sconfitta casalinga per 1-2), la Fiorentina (sconfitta in trasferta per 2-1), il Genoa (vittoria casalinga per 3-2), l’Empoli (pareggio casalingo per 2-2), l’Udinese (sconfitta in trasferta per 2-1), il Venezia (sconfitta in casa per 1-2) e il Cagliari (sconfitta casalinga per 1-2).