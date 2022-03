Zima è il più utilizzato, Warming ha avuto più bassi che alti. E poi ci sono gli ultimi tre arrivati, a caccia di una conferma per la prossima stagione

Un Toro che all’apparenza non ha un vero e proprio obiettivo ma che ha una rosa di calciatori che invece di obiettivi personali ne hanno, e non sono pochi. Ci sono i granata che vogliono meritarsi il riscatto (da Pjaca a Brekalo, senza dimenticare Praet) ma pure i giovani che in questi ultimi mesi si giocheranno la conferma, al di là della formula con la quale sono arrivati al Torino. Da Zima a Pellegri, da Seck a Ricci e Warming: scommesse e calciatori da lanciare, che di questo “apprendistato” con Juric devono approfittare per convincere a fine campionato il club a puntare ancora su di loro.

Zima il più utilizzato

Due di loro sono in granata da questa estate. Uno è arrivato come oggetto misterioso, Warming, e poco prima di Natale sembrava addirittura potesse ritagliarsi dello spazio, salvo poi ritornare a faticare per trovare il campo. Occasioni ne ha invece avute decisamente di più Zima (14 presenze per un totale di 853 minuti): per Juric è l’ideale nella posizione di Bremer ma la titolarità del brasiliano ha spinto l’allenatore ad alternarlo a Djidji, con buoni risultati. Tra i “giovani” è certamente quello che ha sfruttato meglio le partite che lo hanno visto protagonista.

Pellegri: tre mesi per la conferma

Ci sono poi gli ultimi arrivati, le tre scommesse. Ricci, Seck, Pellegri. A giudicare da quanto finora visto per il primo sarà complicato ritagliarsi dello spazio, anche se il ko di Praet e l’utilizzo di Pobega anche sulla trequarti potrebbe regalargli più minuti del previsto da qui alla fine della stagione. Dovrà scalare non poco le gerarchie anche Seck, calciatore che Juric valuterà nei prossimi mesi per capire se sarà il caso di puntare su di lui anche la prossima stagione. Pellegri è un giocatore da ricostruire, al momento è terzo nelle gerarchie ma l’indisponibilità di Sanabria può lanciarlo da vice Belotti. Ed è lì che dovrà dare tutto per far capire all’allenatore di essere ancora quello di Genova.