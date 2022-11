Koffi Djidji ha il contratto in scadenza questo giugno e stanno andando avanti i contatti per il rinnovo

Koffi Djidji da quando è tornato dal prestito ed è sotto la direzione di Ivan Juric è diventato un giocatore completamente diverso: il centrale è migliorato partita dopo partita fino a guadagnarsi il posto da titolare nella difesa a tre del tecnico croato. Attualmente il contratto dell’ivoriano scadrà al termine della stagione, come anche altri, tra cui quello di Singo e quello di Ola Aina. Per questo motivo la società è al lavoro per convincere il numero 26 dei granata a restare sotto la Mole e impedire che lasci la squadra a parametro zero.

Torino: per il rinnovo di Djidji segnali positivi

Per ora i segnali sono positivi e sembra che l’accordo possa essere raggiunto in tempi abbastanza brevi, in modo da non avere troppe preoccupazioni quando si avvicinerà il mercato estivo. Qualche stagione fa Djidji non era più al centro del progetto ma con l’arrivo di Juric qualcosa è cambiato: in questa prima parte di stagione il centrale francese ha collezionato 13 presenze, di cui quasi tutte da titolare, e ha segnato un gol. Il gol segnato da Djidji nella partita contro il Milan è tra l’altro molto importante, infatti è stato il primo della stagione del Toro ad essere segnato da palla inattiva. Sicuramente il numero 26 è diventato un difensore molto importante per l’allenatore del Toro e per questo la società cercherà di risolvere la questione al più presto. Vagnati vuole impedire a tutti i costi un altro caso Belotti e per ora sembra essere sulla buona strada per riuscirci.