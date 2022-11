Alti e bassi per Milinkovic-Savic, che ha alternato buone prestazioni a errori ingenui: il pagellone della prima parte di stagione

Pausa nazionali e con essa un po’ di riposo per i granata, che tirano le somme dopo questa prima parte di campionato. Tra i protagonisti indiscussi, Vanja Milinkovic-Savic, tornato titolare dopo l’estate grazie a segnali positivi esternati durante il pre-campionato. Non è però tutto oro quel che luccica: anche in questi primi mesi, il portierone serbo ha collezionato qualche macchia sul proprio curriculum. Prestazioni altalenanti condite da errori individuali che in diversi frangenti hanno consentito agli avversari di andare a segno, senza dimenticare qualche dichiarazione controversa. Insomma, qualche leggero cambiamento nella forma ma non nella sostanza.

Milinkovic-Savic, inizio di stagione in linea con quello della scorsa stagione

Minutaggio pieno in campionato, con 17 gol subiti in 15 giornate, contro i 16 relizzati, che portano la differenza reti a -1: un bottino che poco si discosta da quello dello scorso anno per il serbo, a quota 16 gol subiti nello stesso numero di partite giocate. A rimanere invariato invece il numero di cleansheet: ancora 3 per Milinkovic che mantiene stabile il proprio andamento. Salvifico a tratti e boia in altri casi, è riuscito a mantenere saldo il proprio posto tra i pali e quello in Nazionale, con cui giocherà il mondiale. Da archiviare in particolare le prestazioni contro Napoli e Empoli e in parte quella col Bologna, dove non è stato esente da colpe per i gol subiti. E’ stato invece decisivo contro l’Udinese ma anche in altre partita: alla fine si è guadagnato la sufficienza piena.

Voto: 6.5