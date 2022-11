Il difensore olandese ha subito conquistato tutti in granata: il pagellone della prima parte di stagione

Con la pausa per le nazionali, è tempo di analizzare l’inizio di stagione del Torino, e tirare le somme su quanto fatto dai giocatori. Uno dei giocatori che ha convinto tutti, in questa prima parte di campionato, è sicuramente Perr Schuurs. Il classe 1999 è stato acquistato per 9 milioni di euro dall’Ajax in estate, da lui ci si aspettava tanto e le aspettative non sono state deluse. Il numero 3 granata ha saputo ereditare nel migliore dei modi il posto di Bremer, e al momento non può che essere considerato un investimento corretto. Una serie di prestazioni convincenti, abbinate ad una buona tecnica, lo hanno fatto diventare il leader indiscusso della difesa, nonistante l’infortunio rimediato alla spalla contro la Sampdoria.

Schuurs, inizio di stagione da protagonista

In totale per Schuurs 11 presenze finora, tra campoionato e Coppa Italia, di cui quella in coppa condita con il bellissimo gol al Cittadella. Solo due le ammonizioni ricevute, contro Lecce e Milan in casa. Al suo esordio in maglia granata, contro la Cremonese, aveva agito come braccetto di destra nella difesa a tre, con Buongiorno come centrale. Ivan Juric però aveva detto di vederlo molto meglio come centrale, e infatti con il passare delle giornate quel posto è diventato suo. Si è sempre dimostrato attento, sia in fase difensiva ma anche in quella offensiva, in quanto spesso lo abbiamo visto portare palla al piede e far salire la squadra. Ha marcato molto bene tutti gli attaccanti che ha avuto di fronte, vincendo spesso e volentieri anche i duelli aerei.

Voto: 7