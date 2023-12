Dopo un lungo periodo di assenza, può essere arrivato il momento di Djidji: Juric pensa a schierarlo dal 1′ contro la Fiorentina

L’ultimo ballo del 2023, il Torino, lo fa con la Fiorentina. I granata affronteranno la viola venerdì 29 dicembre al Franchi, per quella che è la sfida che chiude l’anno. È una partita che, rispetto alle ultime giocate, assume una valenza maggiore: vuoi perché permette di poter misurare le ambizioni contro un avversario ostico, vuoi perché una vittoria permetterebbe di passare il Capodanno in tranquillità. Per questo motivo, nella mente di Juric sono iniziati a emergere i primi dubbi di formazione, soprattutto dal centrocampo in giù. Se in mediana tutto dipende dalle condizioni di Karol Linetty, è in difesa che potrebbe cambiare qualcosa rispetto alle ultime gare. Dopo tante prestazioni ottime in un ruolo non suo, infatti, Tameze è stato decisivo in negativo nel pareggio contro l’Udinese a causa di un errore che è costato il vantaggio di Zarraga. Il camerunense è apparso stanco nell’ultima partita, e per questo motivo Juric può pensare di farlo riposare al Franchi.

Torna Djidji in difesa?

Al suo posto, nella posizione di difensore centrale destro, potrebbe tornare dunque Koffi Djidji. Il franco-ivoriano non parte titolare in una partita ufficiale addirittura dal 21 maggio scorso, proprio contro la Fiorentina. In quel caso le squadre si erano sfidate alla 36ª giornata, e l’ex Nantes e Crotone era ancora un punto fermo della retroguardia insieme a Buongiorno e Schuurs. In estate poi, dopo il rinnovo di contratto, il classe ’92 ha dovuto subire un’operazione all’ernia che lo ha fatto fermare per alcuni mesi, rientrando di fatto solo a inizio dicembre. Dopo l’agonia di questi mesi, quindi, è possibile che il centrale torni a giocare dal 1′ proprio contro la viola, per chiudere il cerchio aperto ormai in quel lontano maggio.