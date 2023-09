La stagione di Koffi Djidji è iniziata con tanta sfortuna: il difensore granata è stato di nuovo operato ed ecco quando tornerà in campo

Il contratto di Koffi Djidji è scaduto nel 2023, ma il difensore pupillo di Juric ha firmato per un’altra stagione. Il titolare come braccetto destro di Schuurs o Buongiorno dovrebbe essere lui, data la sua velocità ma il numero 26 è ancora ai box. Verso il finire della stagione 2022/2023, aveva accusato dei problemi di pubalgia, lasciando spazio a Gravillon. A giugno è stato operato per risolvere il problema all’ernia inguinale e poi dopo il rinnovo, è partito alla volta di Pinzolo con i compagni. Il fastidio però, non sparendo, ha portato ad una decisione: lasciare il ritiro per ulteriori controlli.

Il ritorno al Filadelfia e la seconda operazione

Dopo i controlli, che hanno fatto saltare al giocatore il ritiro in Trentino, è tornato ad allenarsi al Filadelfia ed è stato convocato per il ritiro in Francia. Contro FeralpiSalò, Cagliari e Milan non è stato convocato, con Juric preoccupato: “Djidji ci preoccupa perché dopo l’operazione il recupero va a rilento”. Infine, la decisone di operarsi nuovamente, per la seconda volta. L’operazione è riuscita e il giocatore si prepara al rientro: ma quanto ci vorrà? Non meno di due mesi, quindi potrebbe rientrare per Torino-Sassuolo del 6 novembre. Adesso sta giocando Schuurs al suo posto, ma ci sono anche Zima e il nuovo arrivato Sazonov.