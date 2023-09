Anche oggi in campo le Nazionali: ecco il programma dei granata impegnati con le rispettive selezioni a Euro 2024 Qualifiers

Continuano gli impegni dei granata convocati dalle rispettive Nazionali in questa pausa. In ballo c’è tanto, e lo sanno bene i tre giocatori che oggi verranno chiamati in causa. Primo fra tutti David Zima che, dopo il pareggio con l’Albania, alle 18.00 affronterà l’Ungheria con la sua Repubblica Ceca. A seguire invece, toccca a Linetty, in campo alle 20.45 per Albania-Polonia. Ultimo, ma non meno importante, Gineitis, che allo stesso orario del polacco, affronterà invece la Serbia con la sua Lituania.