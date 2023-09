Ieri sono scesi in campo con le rispettive Nazionali due giocatori granata, Rodriguez e Vojvoda, che si sono sfidati

Prosegue il percorso dei granata in Nazionale che, in questa pausa, sono impegnati con le Qualificazioni a Euro 2024. Traguardo importante da raggiungere, ma i posti restano limitati ed è quindi obbligatorio non farsi scappare nessuna chance. A dare il là alla propria avventura di questo stop, Ricardo Rodriguez e Mergim Vojvoda, ieri sera in campo da avversari alle 20.45 per Kosovo-Svizzera. Sfida combattuta tra i due, entrambi schierati dal 1′ ma, ad avere la meglio a livello morale, è stato l’esterno kosovaro. Sì, perchè, nonostante il pareggio, la sua formazione ha dato uno schiaffo morale agli avversari, particolarmente sottotono. La gara, sentitissima, ha visto i rossocrociari partire positivamente con Freuler, ma gli errori, in parte di Rodriguez, sono stati pagati cari. Al 65′ infatti, non riesce a contenere Rashica e il Kosovo va in gol. Si fa però perdonare poco dopo, con un assist all’indietro per Freuler che carica il tiro deviato da Rrahmani in porta con un autogol. Quando i conti sembrano chiusi, ancora Muriqui spiazza Sommer, siglando il 2-2.