Brian Bayeye, girato in prestito all’Ascoli, deve sfruttare l’occasione in Serie B se vuole rimanere a Torino la prossima stagione

Il calciomercato è ormai terminato da poco meno di una settimana, ma non ci si ferma mai di nominarlo. Facendo un bilancio di quelle che sono state in particolare le uscite, si può dire che il Toro si è mosso bene non solo per quanto riguarda i trasferimenti a titolo definitivo, dato che nessun big è stato ceduto, ma anche lato prestiti. Diversi giovani sono stati mandati all’estero o in categorie minori per “farsi le ossa” e aumentare il loro minutaggio, con lo scopo di tornare al Filadelfia la prossima estate più maturi di prima. Tra questi anche Brian Bayeye, esterno francese che lo scorso anno è stato utilizzato davvero poco da Juric – si ricorda solo l’assist in Coppa Italia contro il Milan – che non lo ha mai visto come un vero elemento utile alla prima squadra. Anche nelle prime partite di questa stagione l’ex Catanzaro non è stato utilizzato molto, entrando dalla panchina per 12 minuti solamente nella sfida di Coppa contro la FeralpiSalò.

Bayeye, la stagione della verità

Per il classe 2000 questa sarà la stagione della verità, in attesa di un rientro a Torino la prossima estate. Dovrà convincere gli osservatori granata e Juric stesso durante il prestito ad Ascoli, se vorrà avere una chance il prossimo anno, e non sarà facile. Bayeye ha sicuramente le caratteristiche adatte per poter emergere in Serie B, ma dovrà mantenersi costante e allenarsi con grande intensità per convincere Viali a sceglierlo come titolare. La concorrenza a destra è tanta, con Falzerano e Adjapong (anche lui ex Serie A) che si sono divisi la titolarità nelle prime partite, mentre lo stesso francese è entrato per 25 minuti nella sconfitta per 3-1 contro il Sudtirol. Il tempo c’è, le qualità pure. Bayeye, dunque, si prepara ad affrontare il primo vero test della sua carriera da professionista: convincere Juric a dargli una chance.