Le parole di Don Riccardo Robella, cappellano del Torino bloccato in Israele nel bel mezzo della guerra

In un’intervista rilasciata a Tuttosport, il cappellano del Toro Don Robella ha parlato della situazione che sta vivendo in Israele, in cui si trova per un pellegrinaggio in Terra Santa: “Anche noi abbiamo provato un po’ di paura, soprattutto sabato nel giorno dell’attacco di Hamas. Adesso qui per le strade si coglie meno agitazione quando incrociamo i soldati israeliani. Terribile, tutto. La guerra chiama guerra, la logica della guerra è solo morte e distruzione. Siamo qui che preghiamo per la pace con tutto il nostro spirito”.

Le parole di Don Robella

“Da venerdì sera siamo a Gerusalemme. Siamo in 27, io e un gruppo di pellegrini torinesi, soprattutto di Nichelino. Ci troviamo qui per un pellegrinaggio in Terra Santa, siamo arrivati in Israele il giorno prima. Subito a Betlemme, poi abbiamo girato la Galilea. La sera Gerusalemme e il mattino dopo è arrivato l’attacco di Hamas. Ci tengo a tranquillizzare tutti, prima di tutto i parenti dei pellegrini qui con me. Stiamo tutti bene. Gerusalemme non è sotto le bombe, la città è sacra per tutti. Però, certo, il timore degli israeliani è che possa scatenarsi qualche attentato terroristico anche qui. Ogni tanto suona l’allarme in città, quando si temono attacchi dal cielo. In questi giorni abbiamo notato alzarsi in lontananza colonne di fumo. Oppure, dopo qualche allarme, abbiamo visto in cielo i missili sparati dagli israeliani per distruggere quelli di Hamas. Il frastuono delle esplosioni, ma abbastanza lontano, non sopra le nostre teste“.