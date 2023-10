Dopo che Tonali e Zaniolo hanno lasciato il ritiro dell’Italia per il caso scommesse, il ct ha convocato Ricci e Politano

Chiamata a sorpresa in Nazionale per Samuele Ricci. Il ct Luciano Spalletti, infatti, in serata ha convocato il centrocampista del Torino e Matteo Politano che hanno preso il posto di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, entrambi rientrati nei rispettivi club dopo aver parlato con le Forze dell’Ordine nel ritiro di Coverciano in seguito alle all’aperture delle indagini della Procura di Torino per il caso scommesse (che coinvolge anche il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli).