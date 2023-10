I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 12 ottobre 2023: Juric lavora al Fila senza i Nazionali

Tuttosport

-Spalletti chiama Buongiorno «Ti aspetto»

Il ct lo considera parte del gruppo, Ale spera di tornare con l’Inter. Per il rientro decisivi i prossimi 4-5 giorni: altrimenti ci sarà a Lecce il 28

– Ivan il Terribile, anzi no. Metodi soft per ripartire

Il gruppo era arrivato al derby tra critiche anche molto dure di Juric. Crepe da sigillare, entusiasmo da ritrovare: la prima chiave è l’unità

-La Gazzetta dello Sport

Buongiorno corre: “Contro l’Inter voglio esserci”

C’è il piano di recupero in vista della sfida del 21 ottobre con i nerazzurri Ale è ottimista e determinato: Juric lo aspetta in gruppo tra sette giorni