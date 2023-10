L’attaccante è stato utilizzato pochissimo da Ivan Juric, che gli ha preferito spesso Sanabria e Duvan Zapata

La nuova annata di Pietro Pellegri non è iniziata nel migliore dei modi. Se nelle passate stagioni l’ex Monaco ha trovato poco spazio, quest’anno la situazione non è affatto migliorata, anzi. L’arrivo in estate di Duvan Zapata, oltre alla presenza in rosa di Antonio Sanabria, gli hanno ulteriormente chiuso le porte e il classe 2001 sta facendo gran fatica a trovare spazio per esprimersi. Gli infortuni e le precarie condizioni fisiche non lo hanno poi aiutato quando Juric gli ha dato delle chance: ora è finito ai margini.

Per Pellegri un minutaggio davvero esiguo

Nonostante i segnali positivi arrivati in estate, quando Pellegri era stato impegnato con la Nazionale negli Europeri Under 21, il numero 11 ha visto davvero poco il campo. Dopo i 70 minuti che l’allenatore croato gli ha concesso a San Siro – in cui è stato inoperoso – a causa dell’infortunio di Sanabria, Pellegri è scivolato sempre più indietro nelle gerarchie. Nelle successive 5 gare di Serie A ha giocato solo 56 minuti: la concorrenza di Zapata e Sanabria è al momento troppo limitante per l’ex Monaco, che non riesce a trovare spazio. Se prima il posto da titolare veniva conteso solo dal paraguaiano, ora la concorrenza del colombiano sembra davvero una montagna da scalare. Forse l’unica speranza per vederlo più spesso in campo sarebbe un cambio modulo da parte di Juric che al momento, però, non è da tenere in considerazione.