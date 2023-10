Con l’arrivo di Adrien Tameze al Torino, Linetty ha trovato sempre meno spazio nella rosa di Ivan Juric: ora è ai margini

Non è un buon momento per Karol Linetty, centrocampista del Toro che nelle ultime settimane è finito ai margini della rosa di Juric. Eppure il suo inizio di stagione non è stato da dimenticare: l’ex Sampdoria era sceso in campo contro Cagliari e Milan, per poi partire dal primo minuto nella gara vinta contro il Genoa. In seguito il buio: 13 minuti scarsi a Salerno e ben tre panchine nelle ultime quattro gare, senza mai scendere in campo. Fatta eccezione per il match contro il Verona, in cui l’allenatore gli ha concesso una mezzora. Una situazione piuttosto singolare se si considera che Linetty le aveva giocate praticamente tutte lo scorso anno, almeno prima che il Toro si rinforzasse in mediana.

Con Tameze Linetty non trova spazio

Sì perché da quando Adrien Tameze ha lasciato Verona direzione Torino, il polacco non ha più trovato grande spazio. Senza contare le prime gare di Serie A, in cui l’ex gialloblù doveva ancora trovare la giusta condizione fisica, il polacco è sceso sempre più nelle gerarchie di Juric, che ora gli preferisce il nuovo arrivato. Anche quando Tameze ha giocato al centro della difesa per sostituire Buongiorno, l’allenatore si è affidato in mediana alla coppia Ilic-Ricci. Un momento dunque non facile per Linetty, che dovrà lavorare duro per tornare ad avere un minutaggio soddisfacente.