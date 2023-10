Anche in questa stagione, Ricardo Rodriguez è una certezza per il Torino: Ivan Juric non può fare a meno del suo capitano

Nonostante il Toro, per quello che ci si aspettava, sta facendo fatica ad ingranare, ci sono delle certezze. Una di queste è il capitano, Ricardo Rodriguez. Da quando è arrivato Ivan Juric sulla panchina del Torino, lo svizzero è stato messo al centro del progetto e ha stupito tutti. Anche in questa stagione, nonostante i rumors di mercato estivi, è assoluto protagonista e sta facendo molto bene. Inoltre, rispetto alla scorsa stagione, non sta più giocando sulla fascia ma solo come braccetto sinistro di difesa. In quel ruolo, riesce ad esprimersi al meglio. Basti guardare la partita contro la Roma, dove è stato il migliore in campo, salvando il risultato con una grande chiusura su Dybala. Buongiorno ha letto i nomi a Superga ed è di Torino, ma il capitano è rimasto lui.

Un inizio difficile

Arrivato al Toro con Giampaolo, subito non ha fatto bene. Dopo l’esperienza positiva al Wolfsburg, al Milan sulla fascia ha deluso tutti. Anche con Nicola poi, non era riuscito ad incidere. Il vero cambiamento, a livello fisico e mentale, è arrivato con Juric. Il croato ha subito puntato su di lui, ma facendolo abbassare in difesa. Anche adesso, quando è sulla fascia, non riesce a spingere come un tempo: i piedi sono ottimi e le letture difensive anche, quindi meglio farlo giocare in difesa. Il suo contratto è in scadenza nel 2024.