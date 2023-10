La situazione infortuni del Torino: ecco chi recupera Ivan Juric durante la sosta dedicata alle Nazionali di ottobre

La Serie A, terminata l’8^ giornata, si ferma. Nel weekend del 14 e 15 ottobre non si gioca: c’è la pausa dedicata alle Nazionali. Il Torino, che al ritorno in campo affronterà l’Inter in casa, ha mandato 8 giocatori in Nazionale. Ivan Juric intanto, lavora al Filadelfia con quelli rimasti, con l’obiettivo di recuperarli tutti il prima possibile. Partendo dalla porta, Popa è recuperato. Dopo la botta presa in allenamento, torna ad essere il terzo portiere alle spalle di Milinkovic-Savic e Gemello. David Zima è stato convocato nel derby, ma non è ancora al top: è comunque recuperato, sperando non ci siano altri problemi dopo l’operazione. Anche Saba Sazonov è recuperato e si prepara per tornare titolare contro l’Inter. Sulle fasce, dopo la contusione, è recuperato anche Mergim Vojvoda così come Pietro Pellegri in attacco.

In tre non recuperano

Sono in tre invece i giocatori che non recuperano. Koffi Djidji è stato operato due volte, il giocatore continua la riabilitazione: non si sa quando tornerà in campo. Dopo la sosta, non ci saranno nemmeno Brandon Soppy e Alessandro Buongiorno. Il primo, dopo aver giocato titolare contro l’Hellas Verona, si è procurato una lesione di secondo grado alla coscia e ci metterà un po’ a recuperare. Buongiorno invece, punta a rientrare contro il Lecce il 28 ottobre, dopo il problema agli adduttori.