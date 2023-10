Dopo l’infortunio contro l’Hellas Verona, lo spavento è passato: Saba Sazonov non va in Nazionale e si prepara per l’Inter

Poteva esserci sicuramente più fortuna, nella prima partita da titolare di Saba Sazonov con la maglia del Torino. Infatti, il difensore classe 2002, è uscito per infortunio dopo soli 27 minuti di gioco contro l’Hellas Verona. Lo spavento però è ora passato, si trattava solo di una botta e il numero 15 è gia stato convocato nel derby. Sazonov non è andato in Nazionale con la sua Georgia: il giocatore è rimasto al Fila e si prepara a tornare titolare contro l’Inter. Ivan Juric non può che esserne contento, visto che Buongiorno e Djidji sono ancora out e Zima non è al top. Contro la squadra di Simone Inzaghi, quindi, la difesa dovrebbe essere composta da Sazonov, Schuurs e Rodriguez con Tameze che torna in mezzo al campo. Lo svizzero capitano del Torino agisce come braccetto sinistro, mentre gli altri due possono scambiarsi.

Il ruolo di Sazonov

Il ruolo naturale di Sazonov è quello di difensore centrale puro. Infatti contro la Lazio, quando ha esordito in maglia granata, si è messo al centro della difesa, subentrando al 28′ a Buongiorno. Nonostante il risultato, ha disputato una buona gara. Contro gli scaligeri però, è partito come braccetto destro, lasciando spazio a Schuurs in mezzo. Il giocatore sembra avere caratteristiche interessanti: ora deve cercare e trovare continuità, a partire dalla prossima gara.