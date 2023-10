Dal Toro ci si aspetta di più: da quando c’è Ivan Juric sulla panchina granata, quella di quest’anno non è la peggiore partenza

La stagione 2023/2024 è partita da poco, ma dal Torino di Ivan Juric, giunto alla sua terza stagione in granata, ci si aspettava di più. Ma quella di quest’anno, non è la peggiore partenza da quando l’allenatore croato è al Toro. In 8 partite sono stati raccolti 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Uno dei problemi principali però riguarda l’attacco: 0 gol nelle ultime 3 partite. Inoltre tanti giocatori stanno rendendo poco, al di sotto delle loro potenzialità, ed è stato perso l’ennesimo derby dell’era Cairo, meritatamente. Adesso arriva la pausa e Juric, nonostante le assenze, può lavorare sulla squadra. La situazione non è critica, ma ci si aspetta un cambio di marcia, su tutti i fronti.

Il confronto con le passate stagioni

Nella stagione 2021/2022, la prima di Juric al Toro, erano stati raccolti 8 punti. Vittorie contro Salernitana (4-0) e Sassuolo (0-1). Pareggi contro Lazio e Venezia per 1-1 e sconfitte contro Atalanta (1-2), Fiorentina (2-1), Juventus (0-1) e Napoli (1-0). In 8 partite 9 gol fatti e 9 gol subiti. Nella stagione 2022/2023 invece, la scorsa, erano stati raccolti 10 punti. Vittorie contro Monza (1-2), Cremonese (1-2) e Lecce (1-0). Pareggio contro la Lazio (0-0) e sconfitte contro Atalanta (3-1), Inter (1-0), Sassuolo (0-1) e Napoli (1-3). In 8 partite 7 gol fatti e 10 gol subiti. Nella stagione attuale: 6 gol fatti e 9 subiti.