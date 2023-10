Nella nona giornata di Serie A, si affrontano Torino e Inter allo Stadio Olimpico Grande Torino: i biglietti sono in vendita

Torino e Inter si sfidano nella 9^ giornata di campionato. La gara è in programma sabato 21 ottobre, alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I biglietti per assistere alla partita sono in vendita. I tagliandi si possono acquistare presso la biglietteria dello Stadio, presso i punti vendita Vivaticket o sul sito ufficiale del Torino FC. Di seguito i prezzi dei biglietti.

Torino-Inter: i prezzi dei biglietti

Curva Maratona 29 euro (25 euro per i possessori della Tessera Cuore Granata) Curva Primavera 29 euro (25 euro per i possessori della Tessera Cuore Granata) Distinti Granata 49 euro (40 euro per i possessori della Tessera Cuore Granata) Tribuna Granata 69 euro (55 euro per i possessori della Tessera Cuore Granata) Poltroncine Granata 99 euro (85 euro per i possessori della Tessera Cuore Granata)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni