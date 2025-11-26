Emergono ora nuove notizie sulla guida spirituale del Torino, che circa venti giorni fa era stato coinvolto in un incidente

Come è stato riportato dal quotidiano La Stampa, i medici hanno sciolto la prognosi di Don Robella, stimata intorno ai 180 giorni. La guida spirituale del Torino, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale nella notte tra il 6 e il 7 novembre, è stato oggi svegliato dai medici, che l’hanno definito fuori pericolo di vita.