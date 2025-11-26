I giocatori scelti da Baroni per sorvegliare le corsie laterali del campo hanno fornito una prova insufficiente, saltati con troppa facilità

Il Como contro il Torino ha prevaricato in tutte le zone del campo: i lariani hanno condotto una partita a un ritmo troppo elevato per i giocatori granata, che non sono riusciti a stare al passo.

Nonostante i numerosi tentativi di cross a cercare la prima punta, gli uomini di Fabregas sono riusciti a sbloccare la partita grazie alla prestazione sopra le linee degli esterni offensivi. Rodriguez a sinistra e Addai a destra hanno dominato il confronto rispettivamente con Pedersen e Lazaro, che non sono stati in grado di contenerli.

Fragili in fase difensiva

Il Como vanta in rosa un gran numero di giocatori con una discreta qualità, troppa per quella dei giocatori granata. Il duello tra Rodriguez e Pedersen è stato il primo episodio che ha condizionato la partita: lo spagnolo infatti, dopo aver bruciato in velocità il norvegese è riuscito a mettere l’assist preciso per Addai, che senza troppi problemi ha potuto realizzare il primo gol dell’incontro. Dall’altra parte, Lazaro non ha fatto meglio dell’ex Feyenoord, l’austriaco non è quasi mai riuscito a contenere l’olandese, che indisturbato ha potuto realizzare la sua prima doppietta stagionale.

Imprecisi in fase offensiva

Il Torino di Baroni in queste ultime settimane ha contato molto sull’apporto che potevano dare i quindi di centrocampo alla fase offensiva. Lazaro e Pedersen sono state pedine utili al gioco del tecnico granata, che richiedeva degli esterni inserimenti in profondità e cross per i riferimenti offensivi. Contro il Como Pedersen e Lazaro sono mancati anche in questo: in più occasioni hanno avuto la possibilità per cercare le punte in area, ma i loro tentativi di cross si sono spesso rivelati imprecisi. Discorso analogo per Nkounkou, il francese è stato inserito da Baroni a partita in corso per cercare di far arrivare più palloni alle punte, ma dal suo ingresso, il Torino non è riuscito a invertire l’inerzia della partita.