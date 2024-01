Al Marassi di Genova va in scena la gara tra Genoa e Torino: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

Prosegue il conto alla rovescia verso Genoa-Torino, prima gara del girone di ritorno valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A. Al Marassi si affronteranno due squadre in un ottimo momento di forma: da una parte i rossoblù, che non perdono da quattro gare e che hanno fermato in casa avversarie come Juventus e Inter; dall’altra i granata, reduci dalla grande vittoria contro il Napoli e che hanno collezionato 11 punti nelle ultime sei partite. Gli uomini di Gilardino avranno l’occasione di accorciare sul Toro, che è avanti in classifica di 6 lunghezze. Toro che, al contrario, vorrà strappare dei punti per non perdere il treno che porta dritto verso l’Europa.

Dove vedere Genoa-Torino

La partita tra Genoa e Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Per vedere invece Genoa-Torino in diretta streaming sarà necessario scaricare l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook. Appuntamento fissato per sabato 13 gennaio alle ore 15:00.