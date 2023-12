Ecco dove vedere Torino-Atalanta in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 4 dicembre alle ore 20:45

Una settimana dopo la sconfitta contro il Bologna, il Torino prova a rialzare la testa, e lo fa contro un’Atalanta che non trova la vittoria in campionato da tre partite. Le due squadre si affrontano allo Stadio Olimpico Grande Torino lunedì 4 dicembre, con la sfida in programma alle ore 20:45. Sarà una partita da non perdere, ricca soprattutto dal punto di vista emotivo. Da un lato Zapata affronta i suoi ex compagni, mentre dall’altro Miranchuk torna nello stadio dove la scorsa stagione ha fatto molto bene. Il match sarà visibile su Sky e su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.