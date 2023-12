I precedenti di Torino-Atalanta: bilancio che sorride ai granata, che però non vincono in casa dal 2018/2019

Torino che si prepara a scendere in campo per la 14^ giornata di Serie A. Appuntamento a lunedì 4 dicembre, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Atalanta. Quella tra i granata e i nerazzurri non è mai una sfida banale. Questa partita, nel massimo campionato italiano, è andata in scena per ben 55 volte. Questo il bilancio del Toro: 27 vittorie, 18 pareggi e 10 sconfitte. 101 i gol fatti e 60 quelli subiti. Il bilancio sorride ai granata, ma il Toro in casa contro l’Atalanta non vince dalla stagione 2018/2019. Inoltre, non c’è ancora stata una vendetta dopo il clamoroso 0-7 del 2020. Lo scorso anno finì 1-2 per l’Atalanta e la partita fu decisa da un gol di Duvan Zapata.

L’ultima vittoria

L’ultima vittoria granata è arrivata il 23 febbraio del 2019. Risultato netto: 2-0 per la squadra allenata da Walter Mazzarri. Gara perfetta e Atalanta sconfitta, con il Toro che dimostrò di poter puntare all’Europa. In uno stadio pienissimo, le reti furono di Izzo (42′) e Iago Falque (47′). Da lì in poi solo sconfitte.

Uno 0-7 umiliante

La stagione sucessiva, il 25 gennaio del 2020, il Torino incassa la sua peggior sconfitta casalinga di sempre: 0-7. Prestazione indegna e ingiustificata, con Mazzarri che verrà esonerato da lì a poco. Le reti furono di Ilic (tripletta: 17′, 53′, 55′), Muriel (doppietta: 86′, 88′), Gosens (29′) e Zapata (45′). Un ricordo bruttissimo, che mette ancora tristezza.

Pulici e Graziani: la stagione 1978/1979

Pulici e Graziani: che ricordi! Torino-Atalanta del 4 febbraio 1979 finisce 3-0 per i granata. Una partita senza storia con le reti di Graziani (20′), Pulici (23′) e Greco (73′). La squadra di Radice liquidò quella di Rota. Fu un vero spettacolo quello andato in scena allo Stadio Comunale di Torino.