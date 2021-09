Le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Hellas Verona, Tony D’Amico su Tudor e l’addio di Ivan Juric, attualmente al Toro

Gavetta e perseveranza, unite ad un’idea di calcio precisa ed efficace hanno permesso ad Ivan Juric di emergere. Nel corso degli anni ha esternato il proprio talento soprattutto con l’Hellas Verona, club lasciato in estate per approdare sotto la Mole. Ed in gialloblù c’è chi lo rimpiange. Il ds scaligero Tony D’Amico ha parlato così dell’ex tecnico ai microfoni di DAZN: “Sostituire un tecnico forte come Juric è difficile, fare paragoni non è giusto. Sapevamo che sostituirlo sarebbe stato difficile e dopo il suo addio ci aspettavamo un campionato difficile. L’esonero di Di Francesco? Credo che la decisione è difficile da spiegare, è inusuale per un club come il nostro, ma dopo alcune riflessioni abbiamo deciso di cambiare. Tudor è il profilo giusto per i nsotri giocatori. Può lavorare dal punto di vista caratteriale ed è l’allenatore adatto alle caratteristiche della squadra. Non facciamo paragoni, ma le caratteristiche dei giocatori sono ben specifiche“.