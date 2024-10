I due attaccanti, capicannonieri delle proprie squadre, si sfidano alla ricerca dell’ennesimo gol di questo inizio di stagione

Il Torino torna in campo, e si prepara ad affrontare l’Inter nell’affascinante scontro del sabato sera di Serie A. Sarà una sfida tutt’altro che semplice per i granata, che se la vedranno con i campioni in carica allenati da Simone Inzaghi. La settimana di lavoro è stata propositiva, e questo ha aiutato Paolo Vanoli nel scegliere la formazione che partirà titolare a San Siro. Formazione che vedrà certamente dei cambi, tra cui spicca quello in attacco: Sanabria parte fuori, al suo posto c’è Ché Adams, reduce da un ottimo periodo di forma, che se la vedrà con Marcus Thuram in quella che è una vera e propria sfida a distanza tra due grandi attaccanti.

La sfida delle seconde punte

Inter e Torino sono accomunate dal modulo in fase di possesso: 3-5-2 per entrambe con caratteristiche simili. Difesa d’esperienza, centrocampo giovane ma molto tecnico e fasce che spingono molto; è in attacco, invece, che cambia qualcosa. I due bomber sono Lautaro e Zapata, uno l’opposto dell’altro, mentre al centro dell’attenzione saranno oggi Marcus Thuram e Ché Adams. Entrambi, considerati seconde punte, sono partiti benissimo in stagione, segnando anche più dei loro numeri 9 di riferimento. 4 gol a testa e lo stesso obiettivo in mente: migliorare il dato già da oggi. Ma non solo, perché il francese e l’ex Southampton sono anche giocatori in grado di far segnare i compagni. Thuram ha messo a referto 3 assist, mentre lo scozzese 2 tra campionato e Coppa Italia. Sarà dunque una sfida affascinante, tra grandi calciatori accomunati da una simile trama: aver reso migliori le loro squadre da quando sono arrivati. Il destino di Inter e Torino oggi passa da loro, un po’ più che dagli altri 20 in campo.