Tutti i precedenti giocati a San Siro di Inter-Torino: il bilancio è nettamente in favore dei nerazzurri, con 43 vittorie in 80 partite

Il Torino torna in campo, per quello che è forse il match più complicato dell’intera Serie A. I granata faranno visita all’Inter nel terreno di San Siro, con l’obiettivo di portare a casa un risultato che darebbe grande entusiasmo. La storia, però, gioca a sfavore dei ragazzi di Vanoli. Basti pensare che negli 80 precedenti di Serie A giocati al Mezza, i nerazzurri hanno vinto 43 volte, più del 50%. 26 invece i pareggi, mentre il Toro addirittura è uscito vittorioso solo 11 volte. Una vera e propria bestia nera. L’ultima partita giocata risale all’aprile scorso, quando i ragazzi di Inzaghi hanno avuto la meglio con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Calhanoglu.

L’ultimo sigillo granata

Per comprendere ancor di più quanto per il Toro sia complicato affrontare l’Inter in trasferta, basta dire che l’ultima vittoria risale addirittura al 2016. Erano i tempi di Ventura in panchina, mentre ad allenare i nerazzurri c’era Mancini. La partita finì 1-2, dopo la rete di Icardi i granata riuscirono a ribaltare grazie a Molinaro e al rigore decisivo siglato da Belotti.

La rimonta nerazzurra

Una partita bella per i tifosi neutrali e molto meno per quelli granata, è quella giocata a San Siro nel novembre del 2020. In quell’occasione un grande Torino si era portato avanti addirittura di due gol, autosabotandosi però subito dopo. Prima la squadra di Conte – con Vanoli ai tempi a fare da vice – è riuscita a siglare due reti nel giro di tre minuti, con Sanchez e Lukaku, e poi nel finale ci sono state le marcature del numero 9 belga prima e di Lautaro poi, per il 4-2 finale. Quella, inoltre, è l’ultima trasferta contro l’Inter in cui il Torino è riuscito a fare gol.