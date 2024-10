Vanja Milinkovic-Savic tornerà a giocare per i granata dopo lo stop a causa dell’infortunio: e la Serbia lo chiama

Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori nel match valido per la sesta giornata di Serie A contro la Lazio, Vanja Milinkovic-Savic tornerà a presidiare la porta del Toro nella difficile trasferta di Milano contro l’Inter. Oltre a tornare titolare nel Torino però l’estremo difensore, grazie ad un ottimo inizio di stagione, ha anche riguadagnato la convocazione in nazionale. Il numero 32 del Toro infatti non era stato chiamato dal CT serbo in occasione delle ultime gare, e il suo ritorno nella lista è la conferma del suo stato di forma. Nelle prime 5 partite da lui giocate il portiere granata ha già effettuato ben 21 parate piazzandosi terzo in Serie A, pur con una partita giocata in meno, dietro solamente ad Okoye con 22 e Joronen con 23. Molte parate quindi e che parate, spesso infatti il 27enne ha salvato il risultato, come contro l’Atalanta quando ha parato diversi tiri e poi è riuscito a neutralizzare il calcio di rigore a partita quasi finita regalando al Toro 3 punti pesantissimi. Nonostante il gioco di Vanoli sia più offensivo e quindi comporti più rischi di quello di Juric il portiere granata sta riuscendo a confermare le statistiche della scorsa stagione.

Milinkovic-Savic dopo la buona stagione scorsa un ottimo inizio

Nonostante le molte critiche ricevute anche nella scorsa stagione il numero 32 è sempre stato decisivo. Secondo per clean sheet (18) dietro solo a Sommer (19) e quarto in Serie A per parate effettuate (103). Il portiere serbo è quindi stato nella scorsa stagione uno dei migliori, dati alla mano, al netto però di errori che hanno pregiudicato il campionato della squadra piemontese. In questa nuova stagione 24/25 i granata hanno iniziato alla grande e devono anche ringraziare molto il proprio estremo difensore che nonostante abbia preso non pochissimi gol (5 in 5 partite giocate in Serie A) è riuscito ad effettuare parate tanto difficili quanto decisive.

Gli errori alle spalle

La grande speranza è che si sia lasciato alle spalle tutte quelle incertezze che spesso sono costate care, in termini di punti e che abbia acquisito l’esperienza necessaria per diventare ancora più decisivo di quanto non lo sia stato la scorsa stagione. Contro l’Inter ci sarà bisogno anche di una sua grande prestazione per fare risultato.