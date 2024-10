L’attaccante colombiano lascia il terreno di gioco in barella a causa di un problema al ginocchio: paura in casa Torino

Bruttissime notizie da Milano: Duvan Zapata ha riportato un infortunio al ginocchio e all’84’, è stato costretto a lasciare il campo in barella. Le prime sensazioni non sono affatto positive: il capitano del Torino è sembrato molto dolorante ed è uscito con le mani sul volto, in lacrime e con il ginocchio immobilizzato. Nelle prossime ore verrà sottoposto a degli per capire le reali entità dell’infortunio ma si tema un lungo stop.

Le parole di Vanoli

A Sky e poi a Dazn, Paolo Vanoli ha ovviamente parlato anche di Zapata. A caldo l’allenatore ha spiegato: “Potrebbe essere distorsione, speriamo in bene per il ragazzo e anche per noi”.