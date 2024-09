Il granata è diventato capitano, il laziale eredita onori e oneri di Immobile. Entrambi hanno risposto al meglio: a suon di gol

Un incontro tra Torino e Lazio cade, come l’anno scorso, alla sesta giornata, ma a location invertite (si era giocato all’Olimpico di Roma) e a 363 giorni di distanza (era il 27 settembre 2023, un mercoledì). Un match, quello tra le tribune Tevere e Montemario, che aveva visto i granata perdere per infortunio, dopo appena 27 minuti, Alessandro Buongiorno e, al 90’, l’intera posta in palio. La prima frazione si era chiusa in parità, poi al 56’ Vecino aveva aperto le danze, costringendo così Ivan Juric ad apportare delle modifiche. Doppia sostituzione ordinata dal croato: Ilic e Radonjic al posto di Tameze e Duvan Zapata.

All’Olimpico di Roma si sono soltanto sfiorati

Non la migliore delle prestazioni per il colombiano, a seguito della gara in casa contro la Roma, in cui aveva ufficialmente aperto il suo conto personale di gol in granata. Duvan, in quel periodo, era ancora alla ricerca della sua migliore forma fisica. Per questo Juric pensava di poterne fare a meno. Al 74’ Maurizio Sarri aveva poi deciso di fare degli aggiustamenti, con Immobile che lasciava il campo al neoacquisto Taty Castellanos, il quale, come gli sarebbe accaduto spesso nel corso della stagione, entrava per uno spezzone finale. Un minuto dopo, Zaccagni aveva firmato il gol del definitivo 2-0.

La gara di ritorno: uno contro l’altro per 35′

148 giorni dopo, le due squadre si trovano di nuovo contro, ma questa volta al Grande Torino. Nel frattempo, Duvan Zapata è diventato sempre più leader del suo Toro, con altre 6 reti all’attivo. Non si può dire lo stesso del Taty, sempre in ballottaggio con Immobile. Anche in questo caso, la scelta ricade sull’arciere di Torre Annunziata. Come qualche mese prima, dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, nella ripresa la Lazio prende il sopravvento. Al 50’, Guendouzi segna, ed ecco che cinque minuti dopo entra il Taty al posto di Ciro, mai riuscito a mettersi in mostra. Per 35 minuti, un primo assaggio del duello con Zapata, autore di una partita di grande sacrificio, in cui riesce a far espellere Gila, ma non a evitare la sconfitta dei suoi per 0-2.

Duvan, non solo gol: una fascia da onorare

Sia per il colombiano che per l’argentino, l’estate appena conclusa non è stata banale. Entrambi hanno infatti accresciuto il loro status all’interno dei rispettivi club. Se Duvan l’anno scorso era il bomber, ora, con l’addio di Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez, è diventato l’uomo immagine del suo Toro, nonché il capitano. Le sue responsabilità sono aumentate, ma ciò non ha influito sul suo rendimento, anzi. Finora, tra campionato e coppa, ha segnato 3 gol, confermandosi (almeno fino alla scorsa giornata) il primo in Europa, nel 2024, nella classifica dei gol di testa. È lui a caricarsi il Toro nei momenti di difficoltà. Vanoli, circa un mese fa, aveva detto: il Toro è dipendente da Zapata e, non a caso, quando non è al top, la squadra ne risente. Il colombiano non vede l’ora di farsi perdonare per le due occasioni mancate nel martedì di coppa, contro la squadra che ha affrontato più volte in carriera (20), ma a cui non fa male dal 30 ottobre 2021.

Castellanos, i gol alla Lazio ora li fa lui

Nuovo scenario anche per il duellante in maglia Lazio, ossia Valentin Castellanos. L’addio di Ciro Immobile, volato in direzione Istanbul, lo ha messo al centro del nuovo progetto tecnico di Marco Baroni. E lui, di fronte a questa nuova sfida, ha risposto come farebbe qualsiasi attaccante: col gol. 3reti nelle prime quattro uscite in campionato: Venezia, Milan e Verona le sue attuali vittime. “Taty per noi è fondamentale”, ha detto il suo allenatore prima dell’esordio europeo ad Amburgo, sottolineando quanto fosse pesante la sua assenza contro la Fiorentina. I 22 minuti disputati contro la Dinamo Kiev lasciano ben sperare sulla sua presenza, e soprattutto su un duello che potrebbe durare ben più di 35 minuti, risultando determinanti per l’esito dell’incontro.