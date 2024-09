I precedenti di Torino-Lazio in Serie A: in casa il bilancio è molto favorevole per i granata, che hanno vinto 28 volte in 69 partite

Smaltita la sconfitta in Coppa Italia contro l’Empoli, il Torino può tornare a pensare al campionato. C’è un primo posto da mantenere ben saldo, e i granata per farlo devono necessariamente vincere contro la Lazio nella sfida di domenica a pranzo. I precedenti interni in questo senso aiutano, perché i biancocelesti in passato non hanno mai realmente messo in difficoltà i granata. Il bilancio parla di 28 vittorie del Toro in 69 partite, contro le sole 16 della squadra romana e i 25 pareggi. L’ultimo precedente risale al 22 febbraio scorso, quando la partita venne recuperata in seguito a un primo rinvio. La squadra di Sarri ebbe la meglio, vincendo 0-2 grazie ai gol di Cataldi e Guendouzi.

Il 3-4 del 2020

Una partita che si ricorda facilmente facendo riferimento a Torino-Lazio è sicuramente quella del 3-4 del 2020. Ai tempi nella panchina granata sedeva Marco Giampaolo, e quella sconfitta fu una delle più beffarde della sua gestione. Dopo 80 minuti in cui entrambe le squadre erano andate in vantaggio (0-1 Lazio prima e 2-1 Toro poi), all’87’ i granata segnarono la rete che sembrava potesse valere la vittoria con Lukic. Nei minuti di recupero, però, successe di tutto. Al 90+’3 venne concesso un calcio di rigore agli ospiti, realizzato da Ciro Immobile, e poi la squadra di Inzaghi vinse al 98′ con il gol di Caicedo.

I 3 punti con vista Europa

Un dolce ricordo per i tifosi del Torino riguarda invece la sfida del 2019. Toro e Lazio si trovavano una dietro l’altra al 7° e all’8° posto, e nell’ultimo turno di campionato i ragazzi di Mazzarri si giocavano l’Europa. I granata vinsero quella partita per 3-1, ottenendo la qualificazione ai playoff di Europa League. Fu inoltre l’ultima presenza da calciatore di Emiliano Moretti, celebrato dai tifosi al momento del cambio e al fischio finale.

L’ultimo saluto alla Serie A

Un’altra partita che va ricordata, ma in modo amaro, è il Torino-Lazio del 26/05/1996. I granata, allenati da Vieri, erano retrocessi matematicamente in Serie B due settimane prima e si sono presentati alla sfida con una serie di giovani contro una squadra che invece aveva l’obbligo di vincere per andare in Europa. La partita si concluse 0-2, e il Toro salutò la Serie A rivedendola poi dopo 3 anni di cadetteria.