Uefa, la proposta di Ceferin di spostare Euro 2020 in Turchia

Arriva la proposta del presidente dell’Uefa Ceferin di spostare Euro 2020 nei paesi senza contagio da coronavirus: si candida la Turchia

Cosa ne sarà di Euro 2020? Con l’emergenza da coronavirus che si sta allargando a tutti i paesi europei ad essere a rischio, inevitabilmente, è anche l’Europeo in programma dal prossimo 12 giugno. Dopo lo stop al campionato di Serie A e la proposta, attualmente al vaglio, di sospendere anche le Coppe europee e i campionati delle altre leghe, anche il calendario del più importante impegno stagionale che coinvolgerà le diverse Nazionali europee dovrà necessariamente essere rivisto. E in attesa di sapere l‘esito della videoconferenza alla quale, questa mattina, parteciperanno non solo la Lega Calcio e le massime leghe europee ma anche l’Uefa, arriva una prima clamorosa proposta per Euro 2020. E a formularla è proprio il presidente dell’Uefa Ceferin. Ma di cosa si tratta?

Euro 2020, tra rinvii e cambiamenti di sede

Se da un lato c’è chi ipotizza un rinvio dell’Europeo al 2021 (o addirittura al 2022 quando sarà in programma anche il Mondiale), come riporta Repubblica, il presidente dell’Uefa Ceferin ha lanciato un’idea del tutto alternativa: spostare, sì. Euro 2020 ma non in base alla data bensì al luogo. L’ipotesi, infatti, potrebbe essere quella di disputare tutte le gare in questione in paesi che non siano alle prese col contagio da Covid-19. Verrebbe così esclusa Roma (sede delle sfide del girone degli Azzurri), ovviamente, mentre a candidarsi per ospitare l’evento sarebbe la Turchia che può contare sugli ottimi rapporti instaurati proprio con lo stesso Ceferin.

Battuta al fotofinish dalla Germania, la Turchia era già candidata per opsitare il prossimo Europeo, quello del 2024, mentre è proprio ad Istanbul che si giocherà la finale di Champions League. La Turchia, dunque, balza in poleposition per un eventuale spostamento di sede dell’ormai imminente Europeo: non resta che attendere la decisione dell’Uefa.