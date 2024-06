Lo svizzero va per la terza titolarità consecutiva nella scontro al vertice con la Germania. L’ungherese spera di ritagliarsi del minutaggio

Quest’ogg,i domenica 23 giugno, ci sarà un po’ di granata nelle due gare di Euro2024 che andranno in scena entrambe alle ore 21. Scozia-Ungheria e Svizzera-Germania, match valevoli per il Girone A, coinvolgeranno due giocatori del Torino, ovvero rispettivamente Krisztofer Horvath e Ricardo Rodriguez.

Svizzera-Germania, Rodriguez verso la titolarità

La situazione in classifica del Girone A vede la Germania in testa a quota 6 e dunque già sicura di strappare il pass per gli ottavi di finale. Subito dietro la Svizzera a quota 4: sarà dunque sfida al vertice per il primo posto del raggruppamento precedente alla fase ad eliminazione diretta. A Francoforte, di fronte ai padroni di casa vittoriosi sia con Scozia che Ungheria, arriva una nazionale elvetica capace di imporsi al debutto contro l’Ungheria, senza poi ripetersi contro lo Scozia, dove è arrivato un pareggio per 1-1. 180′ complessivi per Ricardo Rodriguez, finora sempre titolare nel terzetto difensivo e così dovrebbe andare anche la terza e ultima partita del girone, in cui cercherà di mantenersi sui buoni livelli offerti nelle precedenti due uscite.

Scozia-Ungheria: Horvath spera in un’opportunità

E’ una sfida cruciale quella che si giocherà in contemporanea a Stoccarda tra Scozia e Ungheria, le due squadre ancora a secco di vittorie del girone. La Scozia dopo il pesante passivo dell’esordio con la Germania, ha rialzato la testa fermando sul pari la Svizzera. Due sconfitte consecutive con Svizzera e Germania invece per l’Ungheria, che nelle sue fila ha Krisztofer Horvath. Al contrario di Rodriguez, Horvath non ha però mai messo piede in campo. Difficile che il ct magiaro Marco Rossi possa concedergli una chance, in un match di vitale importanza per la qualificazione tramite il terzo posto.