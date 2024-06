Ivan Juric ha parlato in occasione di Croazia-Italia e ha toccato anche il Toro: “Non era scontato arrivare nella parte sinistra”

Domani sera c’è Croazia-Italia. Ivan Juric, ex allenatore del Torino, ha parlato a La Stampa e ha parlato anche del Toro: “Come sto vivendo il distacco dal Torino? Bene, molto bene. Lo dico perché se mi guardo indetro non posso che essere sereno per tutto ciò che abbiamo fatto o costruito. Nessun senso di incompiutezza, ci mancherebbe. So che qualcuno può pensarlo, ma non è così. Ho lasciato la cultura del lavoro: quando siamo arrivati c’era un mondo, dopo un altro. Me ne sono andato senza rimpianti”. Poi ha continuato: “Tre stagioni dalla parte sinistra della classifica non erano un traguardo scontato o facile da realizzare. E poi il Toro, adesso, può puntare sulla forza dei suoi giovani. Io la vedo così ora che sono passati un po’ di giorni e le riflessioni sono diventate più oggettive”.