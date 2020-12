Gli ex / Bonifazi torna dopo l’addio, Cioffi ritrova i granata da vice di Gotti

Kevin Bonifazi unico ex della partita tra i giocatori mentre sulla panchina bianconera ci sarà Gabriele Cioffi che giocò una stagione con la maglia del Toro

Nella partita in programma sabato pomeriggio tra Toro e Udinese ci sarà solo un ex per quanto riguarda le rose delle due squadre. Stiamo parlando di Kevin Bonifazi. Il difensore centrale nella scorsa sessione di mercato invernale fu ceduto alla Spal. In quel periodo il ds della squadra di Ferrara era Davide Vagnati. Dopo la retrocessione della Spal quest’estate Bonifazi è stato ceduto proprio alla squadra bianconera nella quale per il momento ha collezionato solo due presenze. Un altro ex c’è ma siederà in panchina; è Gabriele Cioffi che attualmente ricopre il ruolo di allenatore in seconda di Luca Gotti.

Bonifazi dalla Primavera granata a plusvalenza

Kevin Bonifazi, dopo esser cresciuto e maturato nella Primavera del Toro è stato mandando per diverse stagioni in prestito in altre squadre per farsi le ossa. Dopo queste esperienze in giro per l’Italia, nella stagione 2017-2018, ha fatto parte della prima squadra granata. Poi per lui un’altra parentesi con il Toro nella scorsa stagione, durata fino a gennaio quando venne ceduto per 12 milioni alla Spal con una percentuale sulla futura rivendita. Una plusvalenza importante per il Toro, compiuta dall’allora ds Massimo Bava.

Cioffi: l’esperienza al Toro

Gabriele Cioffi arrivò al Toro nell’estate del 2006 dal Mantova. La stagione 2006/2007 per lui fu l’unica in cui indossò la maglia del Toro. In quel campionato raccolse 18 presenze e fu autore di un gol segnato il 23 dicembre 2006 al Livorno. Dopo quella stagione il club granata decise di cederlo all’Ascoli in cambio di Sasa Bjelanovic. Dopo l’inizio dell’avventura da allenatore, diverse esperienze in Serie C, negli Emirati e in Inghilterra, a settembre ha accettato di diventare il secondo di Gotti all’Udinese.