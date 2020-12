Torino, incubo gol subiti: in Europa fa peggio solo lo Schalke - Toro.it

Con 24 gol subiti in 10 partite, la difesa del Torino è la più battuta della Serie A assieme a quella del Crotone. E nei top 5 campionati d’Europa…

Qualche responsabilità ce l’ha Sirigu, altre si rintracciano negli errori individuali, altre ancora nel rendimento di squadra o nei colpi di testa intesi come verticali crolli psicologici. E’ un fatto, però, che la difesa del Torino sia la più battuta della Serie A. L’incubo ha la forma di un gol subito. 24 ne ha presi in totale il gruppo granata, gli stessi incassati dal Crotone ultimo in classifica. Due sono arrivati nel derby, identici a riguardarli: stessi errori, e della zona e del portiere, immobile tra i pali. Doppia beffa. A guardare i migliori cinque campionati d’Europa (Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1, oltre a quello italiano), si trova una sola squadra con numeri peggiori: lo Schalke 04 ultimo della classe in Germania, che ha incassato ben 31 reti nelle prime dieci. Sempre in Bundes c’è il Mainz, penultimo: ha fatto come granata e Pitagorici, 24 gol presi in 900′ e rotti.

Le parole di Giampaolo danno un’attenuante

Il passaggio dall’assetto a quattro alla difesa a cinque, non ha dato la svolta al Torino. Ma d’altronde, per Giampaolo, quello della permeabilità difensiva non è mai stato solo un problema del reparto. E prima del derby ha sciorinato dati e numeri che sono indubbiamente attenuanti: “I parametri generali sono buoni. Noi invece siamo ventesimi nella percentuale di gol subiti in proporzione alle occasioni concesse. Per esempio prendiamo gol ogni due tiri. Siamo penalizzati da questo dato, che può essere determinato da un tiro all’incrocio dei pali o un errore stupido”.

Ogni minima occasione concessa si trasforma in un gol subito. Ma non può essere solo sfortuna. Ad ogni modo anche gli Expected Goals Against (xGA) – che sulla base di un modello statistico ipotizzano un’aspettativa probabilistica sui gol incassati da ciascuna squadra in base alle occasioni concesse e altri parametri analoghi – evidenziano quanto già il tecnico aveva sottolineato. Sulla base dei dati – fonte: Understat -, il Toro ha un xGA di 19,2, inferiore di quasi 5 punti al dato reale. Cioè ha subito più reti di quanto i modelli avrebbero predetto.

Torino, attento: la peggior difesa retrocede (quasi) sempre

Al di là di ogni alibi, la rotta è da invertire. Anche perché, a far tremare i granata, c’è un dato storico preoccupante. Nelle ultime dieci stagioni di Serie A, solo due squadre si sono salvate pur avendo la peggior difesa del campionato: il Lecce del 2010/11 e il Genoa della stagione successiva, entrambe compagini arrivate al 17° posto. Per il resto, chi ha incassato più gol ha salutato la categoria. I precedenti: che paura.