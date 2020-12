Zaza, con Giampaolo liti e chiarimenti. E per l’Udinese…

Dopo il battibecco con Giampaolo per la sostituzione nel derby, Zaza si prepara al rientro con l’Udinese: a parlare deve essere il campo

“Zaza? Il giorno in cui sono risultato positivo al Covid ho anche avuto una discussione con lui. Simone era appena tornato e gli ho detto quello che gli dovevo dire. Gli ho spiegato che volevo che continuasse con un certo atteggiamento per proseguire nella sua crescita. Ma ho parlato con Zaza come con tutti gli altri“. Un rapporto onesto, schietto, faccia a faccia quello tra Simone Zaza e Marco Giampaolo. Un rapporto che lo stesso tecnico ha raccontato in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole, dopo prestazioni in cui Zaza aveva dato l’impressione di essersi finalmente sbloccato e ritrovato. Poi, proprio la stracittadina ha arricchito questo rapporto di un nuovo capitolo.

Zaza-Giampaolo, il battibecco nel derby

Trentesimo del secondo tempo, Giampaolo richiama Zaza in panchina per mandare in campo Lukic e questo all’attaccante proprio non va giù tanto che il tecnico non risparmia la reazione stizzita e lo liquida. Sarà poi lui stesso a confermare in conferenza stampa che il battibecco con il suo attaccante c’è stato perché “non voleva uscire. Ma fa parte della partita, mi arrabbio ma finisce lì”.

Finisce lì, per Giampaolo ma non per Zaza. L’attaccante, infatti, proprio contro la Juventus ha perso un’occasione preziosissima per confermare le sensazioni avute nelle precedenti sfide. E al di là del piccolo screzio con il tecnico, un gesto che per molti versi fa parte del gioco e delle dinamiche di uno spogliatoio, quello che davvero pesa sulle spalle dell’ex Sassuolo è l’ennesimo neo sulla sua esperienza in granata.

Contro l’Udinese non c’è spazio per i siparietti

E adesso si apre un bivio. Da un lato prestazioni ed esiti che il Toro già ben conosce. Dall’altro la possibilità di mettere a tacere una volta per tutte le voci e le critiche, facendo parlare soltanto il campo. Con Giampaolo, come detto, screzi e battibecchi fanno parte di un rapporto solido e la fiducia del tecnico di certo non è venuta meno dopo l’episodio del Derby. E allora, con l’Udinese, l’attaccante dovrà ripagarla quella fiducia. Girando pagina e ricominciando da dove aveva lasciato prima della sfida contro i bianconeri. Solo così i “litigi” con Giampaolo avranno un senso. In caso contrario la sostituzione della passata settimana potrebbe essere solo la prima di una lunga serie.