Torino, la vittoria in casa manca da luglio: Giampaolo ancora a secco

Il Torino cerca ancora la prima vittoria in casa. I granata al di là dei successi in Coppa Italia contro Lecce ed Entella non sono mai riusciti a vincere

In questo campionato il Toro di Marco Giampaolo non è ancora riuscito a trovare la prima vittoria tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino. I granata in casa hanno pareggiato due volte e perso in altre tre occasioni, riuscendo a segnare 9 reti e subendone ben 13. Se si va a cercare l’ultima vittoria in campionato del Toro in casa bisogna tornare allo scorso 16 luglio alla partita Toro-Genoa vinta 3 a 0 dai granata, allora guidati da mister Moreno Longo. Un successo importantissimo che contribuì a portare il club granata alla salvezza la scorsa stagione. Il Toro sta vivendo un periodo difficile, terz’ultimo in classifica con 6 punti e avvolto dalla rabbia dei tifosi che ha portato alla contestazione avvenuta martedì davanti ai cancelli del Fila. I granata domani dovranno assolutamente cercare di portare a casa una vittoria contro l’Udinese.

Per l’Udinese solo due risultati utili fuori casa in questo campionato

L’Udinese di Luca Gotti attualmente si trova in una posizione tranquilla di classifica al 14° posto. Fin qui ha raccolto 10 punti e ha una partita da recuperare, quella contro l’Atalanta che non si è giocata lo scorso week end ed è stata rinviata per il maltempo che ha portato all’ impraticabilità del campo. Attualmente la squadra bianconera fuori casa ha vinto e pareggiato una sola volta mentre ha collezionato due sconfitte. L’unica vittoria in trasferta è stata quella ottenuta contro la Lazio nella partita vinta dall’Udinese 1-3 lo scorso 19 novembre.