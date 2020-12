Giampaolo difende Segre: “Ma è stato ingenuo: deve imparare”

Il tecnico del Torino difende il giovane Segre dagli attacchi subiti dopo l’ingenuità della foto con la maglia di Dybala

Se pareva essere senza dubbio alcuno uno dei prospetti più positivi del Torino, dato il granatismo esternato sin da quando era bambino, Jacopo Segre è diventato in questi giorni il bersaglio delle critiche dei tifosi. Il motivo è riconducibile a uno scatto emerso dopo la sconfitta rimediata nel derby, che lo immortalava sorridente con la maglia di Dybala tra le mani. Un’ingenuità che non è di certo passata inosservata agli occhi della società, che già si è trovata a fronteggiare in passato situazioni di questo genere. Il club non ha assunto le sue difese senza riconoscere prima la gravità del gesto. Chi ha voluto, pubblicamente, spezzare una lancia a favore del ragazzo è stato però Marco Giampaolo.

Il tecnico si schiera dalla parte del giovane centrocampista del Toro

Il tecnico, nella conferenza di presentazione di Torino-Udinese, ha infatti sottolineato: “Segre è un ragazzo sano, serio e che lavora bene. E’ stato ingenuo, ha sbagliato e ha patito quello che ne è conseguito. Dagli errori dovrà imparare”, queste le parole di Giampaolo che, pur tirandogli le orecchie, si è schierato dalla parte di colui che in Coppa Italia ha indossato la fascia da capitano, definendola “un’emozione unica“. Sembrerebbe quindi che Segre abbia compreso la gravità del proprio errore, sottolineato anche durante la contestazione al Filadelfia organizzata dalla Maratona.

L’invito di Giampaolo a non crocifiggere Segre

Il popolo granata, ferito dal gesto arrivato dopo una dolorosa sconfitta contro i rivali per eccellenza, deve ancora riuscire a convincersene del tutto. La frase “Jacopo Segre è granata dentro e sarà per sempre granata”, utilizzata nelle scuse postate sul proprio profilo social, non ha ancora riacquisito il significato che avrebbe potuto assumere qualche settimana fa. Giampaolo ha invitato però a non tormentare il ragazzo: “La cosa importante è che abbia compreso di aver commesso un errore e che l’identificazione è molto importante. Non va crocifisso“.