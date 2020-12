Giampaolo fa fronte comune con Cairo: "Ma ora servono i risultati" - Toro.it

Giampaolo risponde alle parole di Cairo: “Apprezzo la fiducia”. La sua panchina non è a rischio contro l’Udinese, a meno che non arrivi una debacle

Ha bisogno dei risultati, Marco Giampaolo. Lo sa e non ha paura di ammetterlo pubblicamente. E’ ben conscio che la fiducia incassata dal presidente Cairo dopo la sconfitta nel derby è una curva nel piano cartesiano: oggi è sopra lo zero, un domani potrebbe crollare inesorabilmente e costringerlo a lasciare il Torino prima del tempo. E così non si culla nei pubblici attestati di stima che il patron gli aveva rivolto nella prima dichiarazione pubblica da diverso tempo a questa parte: “Fanno piacere, ma so bene che non è sufficiente quanto fatto fin qui”, ha ammesso nella conferenza stampa prima della sfida contro l’Udinese (oggi, ore 18). Tentando di spronare la squadra, il tecnico parla anche a se stesso: vuole i punti e prestazioni più convincenti. Perché neanche quelle, fin qui, lo hanno soddisfatto.

Cairo lo aveva sostenuto: “Non ho mai pensato di esonerarlo”

Giampaolo si è posto, insomma, sulla stessa lunghezza d’onda di Cairo. Che lunedì si era espresso in questi termini: “Io credo che nei momenti di difficoltà bisogna dare qualcosa in più, chi gioca 70 minuti in un modo può giocare anche gli ultimi 20 così“. Era stato un avviso più ai calciatori che all’allenatore, altrove difeso a spada tratta: “Non ho mai pensato di esonerarlo, credo nel lavoro che sta facendo”.

L’abruzzese non si gioca la panchina contro l’Udinese. Seppur cruciale per il prosieguo del campionato, quella contro i friulani sarà una tappa, non la battaglia da dentro o fuori per chi il Toro lo guida da bordocampo. A meno, ovviamente, di clamorose debacle. Quelle cioè che dimostrino un totale disallineamento tra lo staff tecnico e i calciatori. Attualmente, a detta di Giampaolo, le componenti viaggiano coese: “Con il gruppo parlo di contenuti, senza bluffare ma cercando di capire dove si può migliorare”. Un rapporto schietto e non incrinato. Ma servono i risultati, per dare un senso all’unità d’intenti. Ed evitare al Toro di sprofondare in classifica.