Gli ex di Torino-Milan / Pellegri, Rodriguez e Pobega hanno un passato in rossonero. Nessun giocatore del Milan ha militato in granata

Si sta avvicinando sempre di più la partita tra Torino e Milan. Un match che sarà davvero importante sia per i granata che per la squadra guidata da Stefano Pioli, ovviamente per motivazioni molto diverse. Belotti e compagni vorranno vincere per dare continuità ai 3 punti conquistati in trasferta contro la Salernitana, mentre i rossoneri scenderanno in campo con il coltello tra i denti per rialzare la testa dopo il pareggio rimediato contro il Bologna e per continuare la corsa verso lo scudetto. In questa partita, significativa per entrambe le squadre, ad avere un ruolo importante potrebbero essere gli ex, che dalla parte del Toro sono Pietro Pellegri, Tommaso Pobega e Ricardo Rodriguez, mentre c’è da segnalare che nessun giocatore del Milan ha un passato al Toro. Quindi, tirando le somme nel match tra granata e il club milanese ci sono solamente tre ex e sono tutti dalla stessa parte. Un fatto che non accade spesso.

Il passato in rossonero di Rodriguez, Pobega e Pellegri

Rodriguez ha militato nel Milan dal 2017 al 2020. Il difensore svizzero fu acquistato dal Wolfsburg per 15 milioni di euro più 2 di bonus. Rodriguez poi, nell’estate del 2020, si trasferì proprio al Toro su richiesta di Marco Giampaolo che lo aveva allenato nella sua esperienza in rossonero. Il numero 13 granata dopo una prima stagione con più bassi che alti quest’anno è stato rivitalizzato da Juric e sta facendo bene. Un altro ex che in granata sta facendo bene al Toro è Pobega, anche se il centrocampista triestino non è proprio da considerare un ex dato che il suo cartellino è del Milan e molto probabilmente a fine stagione tornerà in rossonero. Fino ad ora Pobega con la maglia della prima squadra del Milan ha raccolto solo qualche presenza in amichevole. Infine, l’ultimo ex è Pellegri che ha militato nel Milan nella prima parte della stagione, raccogliendo solamente 6 presenze.

Toro: nel Milan nessun ex ma solo vecchi obiettivi di mercato

Come riportato in precedenza nessun giocatore dell’attuale rosa del Milan ha un passato al Toro. L’ultimo giocatore che ha vestito la maglia rossonera e che prima aveva giocato nel Toro è Soualiho Meité. Ma se nessun giocatore del Milan ha un passato in granata. Si può evidenziare però che ci sono diversi giocatori rossoneri che sono stati dei vecchi obiettivi di mercato del club piemontese. Junior Messias su tutti, seguito a lungo da Vagnati nella scorsa estate. Ma non solo, anche Rade Krunic e Marko Lazetic. I granata sperano che nessuno dei tre domenica sera possa risultare decisivo, perché altrimenti ci sarebbe anche il danno oltre la beffa.