Emiliano Mascetti, ex giocatore di Toro ed Hellas Verona, si è spento all’età di 79 dopo aver combattuto contro una brutta malattia

Un grande lutto ha colpito il mondo del calcio. Nella notte di mercoledì 6 marzo si è spento Emiliano Mascetti, all’età di 79 anni, a causa di una grave malattia. Mascetti fu un ex centrocampista e dirigente sportivo. Oltre ad aver vestito le maglie di Pisa ed Hellas Verona, Mascetti giocò anche nel Toro dal 1973 al 1975 per poi fare ritorno in granata nella stagione 1977/1978. All’ombra della Mole Mascetti collezionò 73 presenze e 3 reti. Anche il Toro ha voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso un comunicato nel quale si legge: ”Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club si stringono commossi intorno alla famiglia Mascetti per la scomparsa di Emiliano Mascetti, ex centrocampista granata e poi apprezzato dirigente sportivo. Con il Toro Mascetti ha disputato 73 partite, segnando tre gol. Ha vestito la maglia granata dal 1973 al 1975 e poi, con una breve apparizione, nella stagione 1977-‘78. Ai suoi affetti più cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata.”