Falque sotto esame: con la Pro Patria per dimostrare di essere un vero 10

Iago Falque è pronto a prendersi il Toro. Contro la Pro Patria avrà l’occasione di mostrare a Giampaolo le proprie qualità da trequartista

Ultimi preparativi in corso per l’amichevole contro la Pro Patria, in programma per le 18.00 di questo pomeriggio. Le numerose assenze causate dai giocatori impegnati con la Nazionale, limiteranno le scelte di Giampaolo, che potrebbe però sfruttare l’occasione per testare coloro la cui permanenza è ancora in dubbio. Tra chi ha la possibilità di utilizzare il match come vetrina c’è anche Iago Falque, rientrato di recente dalla parentesi al Genoa ed a totale disposizione del tecnico granata. Dotato di grandi doti tecniche e versatilità, lo spagnolo può infatti far vedere di essere un vero numero 10 per il Torino, capace di fare la differenza anche nel ruolo di trequartista.

Toro, lo spagnolo potrebbe essere schierato titolare contro la Pro Patria

Già in campo contro il Novara, lo spagnolo ha giocato dietro alle punte. Come anticipato da Vagnati, il tecnico ama i giocatori di qualità ed il profilo dello spagnolo rientra proprio tra quelli che più funzionano con Giampaolo. Contro la Pro Patria potrebbe essere schierato titolare data l’assenza aggiuntiva di Simone Verdi, costretto a fermarsi da un problema muscolare alla coscia. Non c’è tempo da perdere perciò, perchè come si suol dire, “ogni lasciata è persa”.

Falque è pronto a prendersi il Toro

Manca ancora la conferma definitiva necessaria ad eliminare ogni dubbio sulla permanenza di Falque in granata. L’ex Genoa ha già esternato la propria voglia di proseguire la sua avventura nel Torino, ma molto dipenderà dalle valutazioni che effettuerà Giampaolo. In fondo il pre-campionato serve anche a questo. La palla passa perciò ora all’attaccante granata, che dovrà essere bravo a dimostrare sul campo di volersi prendere il Toro e di non volerlo lasciare. Se la motivazione può fare la differenza, los tesso si può dire dei numeri: sono questi ultimi a contare davvero.