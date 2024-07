Tanta gente al Filadelfia nel primo allenamento a porte aperte dell’era Vanoli, arrivato proprio nel giorno dell’ufficialità di Buongiorno al Napoli

I tifosi hanno risposto presente alla chiamata di Vanoli, come del resto è sempre capitato nelle ultime estati, anche con altri allenatori, anche in quelle prive di acquisti come in questa occasione. Oltre 3000 i tifosi al Fila, nonostante la giornata particolare, quella dell’addio di Alessandro Buongiorno, che proprio ieri mattina è diventato ufficialmente un giocatore del Napoli. Un modo per manifestare la propria presenza in un impianto che per il tifoso granata è innanzitutto casa.

Toro ancora incompleto, presidente contestato

Anche perché al di là dei mancati acquisti, la squadra è ancora orfana dei nazionali e ieri tanti erano i Primavera aggregati già dal primo giorno di raduno. Non è mancata la contestazione al presidente Cairo, al di là del solito invito ad andare via anche quello di comprare qualcuno. A tre giorni dalla partenza per il ritiro di Pinzolo e a meno di un mese dall’esordio ufficiale in Coppa Italia, la squadra al momento attende volti nuovi e si è pure indebolita con la cessione di Buongiorno.

Bagno di folla per il Toro di Vanoli

Vanoli ha potuto però testare quella che può essere la potenziale risposta del pubblico granata, quando coinvolto. Cori per la squadra che si è allenata dopo le 18 e la possibilità per il nuovo allenatore, a fine seduta, di fermarsi a parlare con qualche tifoso (non era insolito nemmeno per Juric). Insomma, la risposta della gente granata c’è sempre – lo dicono anche gli abbonamenti.- ora tocca a Cairo e Vagnati meritare tanto affetto.