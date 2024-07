Parte oggi l’Europeo Under 19: tutti gli impegni dell’Italia di Aaron Ciammaglichella, dai gironi alla fase finale

Terminato un Europeo ne inizia subito un altro. All’indomani della finale di Euro2024, vinta dalla Spagna, ecco che prende il via il torneo continentale Under 19. E a dare il via alle danze saranno gli azzurrini di Corradi, campioni in carica dopo il trionfo della scorsa edizione. Quella di quest’anno è una delle rose dell’Italia composta da più talento (Camarda, Pafundi, Zeroli e non solo), e tra i vari giocatori è presente anche Aaron Ciammaglichella, gioiellino del Toro.

Il programma

L’Italia è tra le 8 squadre che si sono guadagnate il pass per l’Europeo che si disputerà in Irlanda del Nord. La composizione dei gironi è quella base: due gironi di quattro squadre, in cui a passare saranno le prime due classificate. E gli azzurrini, in questo senso, sono stati fortunati nel sorteggio. Gli avversari dei ragazzi di Corradi saranno Norvegia, Ucraina e i padroni di casa dell’Irlanda del Nord, mentre il gruppo B è composto da Francia, Spagna, Danimarca e Turchia. Il cammino di Ciammaglichella e compagni inizia oggi, lunedì 15 luglio, con la sfida contro la Norvegia. Dopodiché, giovedì ci sarà la sfida contro l’Irlanda del Nord, che può già essere decisiva, mentre domenica 21 si giocherà quella contro l’Ucraina. Semifinale e finale, poi, saranno programmate nella settimana tra il 22 e il 28 luglio. Gli azzurrini, data la vittoria dello scorso anno, partono ovviamente con i favori del pronostico. La rosa è cambiata e ha ora all’interno giocatori più affermati. Camarda e Pafundi sono gli uomini più attesi, chiamati a trascinare la squadra, ma ci si può aspettare molto anche da Ciammaglichella, che ha fatto molto bene nell’ultima stagione con i torelli allenati da Scurto.

Il calendario dell’Italia

15 luglio h.16.30 – Italia-Norvegia

18 luglio h.20.00 – Irlanda del Nord-Italia

21 luglio h.20.00 – Ucraina-Italia