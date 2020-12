Giampaolo e la squadra a confronto con i tifosi: “Dovete sputare sangue”

In corso un confronto al Filadelfia tra i tifosi, Giampaolo e la squadra: il tecnico ha interrotto l’allenamento

La protesta dei tifosi del Torino fuori del Filadelfia non si placa, motivo per cui intorno alle 15.30, Giampaolo ha interrotto l’allenamento presentandosi con la squadra ai cancelli. Ci sono anche Moretti e Vagnati, oltre al tecnico. “Dovete sputare sangue”, urlano gli ultras che poi avvertono “Noi in serie B non ci vogliamo andare, se retrocediamo veniamo a prendervi ad uno ad uno”. Qualcosa contro Sirigu: “Come fa un portiere così a prendere certi gol?”, si chiedono i tifosi, che non risparmiano nemmeno Segre, dopo il derby mostratosi sorridente con la maglia di Dybala.