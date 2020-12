Ansaldi e Murru ai box, Giampaolo rispolvera la difesa a 4

Se i due granata Ansaldi e Murru non recupereranno, contro l’Udinese Giampaolo tornerà al 4-3-1-2 accantonato nelle ultime uscite

Una settimana fa il confronto tra i giocatori e Giampaolo aveva portato ad un cambio modulo che nessuno, nemmeno lo stesso tecnico, si sarebbe atteso ad inizio stagione. E d’altronde il 4-3-1-2 è da sempre il mantra a cui difficilmente Giampaolo rinuncia. L’ha fatto per il bene di una squadra che ancora oggi non sembra riuscire ad entrare fino in fondo nei suoi nuovi dettami ma che qualcosa, con il vecchio 3-5-2, ha fatto vedere. Troppo poco, certamente, ma è già qualcosina in più rispetto alle prime uscite stagionali. Adesso, però, a (ri)cambiare nuovamente tutte le carte in tavola ci pensano gli infortuni.

Ansaldi e Murru in dubbio riportano in auge la difesa a 4

Con Ansaldi e Murru fermi ai box e ancora in dubbio per la sfida contro l’Udinese, Giampaolo si trova di fatto scoperto sull’out di sinistra. Almeno per quanto riguarda il vecchio schieramento tanto caro a Mazzarri. In una difesa a 3 in cui Rodriguez ha dimostrato di potersi destreggiare anche al fianco di Lyanco e Bremer (o Nkoulou), infatti, l’assenza dei due terzini sarebbe difficilmente risolvibile. E allora ecco che contro l’Udinese Giampaolo si prepara a rilanciare la sua tanto amata difesa a 4. Una formazione nella quale Rodriguez tornerebbe a ricoprire il ruolo di esterno alto per cui lo stesso tecnico lo ha tanto voluto all’ombra della Mole mentre a destra sembra difficile pensare ad un Toro senza Singo.

Giampaolo: “Entrambi i moduli sono una risorsa”

Un cambio che non solo sarà obbligato ma che, a prescindere dall’assenza di Ansaldi e Murru, non può di certo essere letto come una sorpresa o come un ennesimo stravolgimento. E’ stato lo steso Giampaolo alla vigilia del derby, d’altronde, a ribadire per l’ennesima volta che “Entrambi i moduli sono una risorsa. Anche l’ultima partita (contro la Sampdoria ndr.) l’abbiamo risolta cambiando modulo“. Come a dire che Belotti e compagni dovranno essere in grado di giocare a prescindere dal modulo impiegato dal tecnico. Anche cambiando in corsa: il problema o peggio l’alibi non può e non deve essere lo schieramento. Perchè per dirla alla Giampaolo, “sono altre le argomentazioni su cui discutere“.