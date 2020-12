Singo ha annullato anche Cristiano Ronaldo: ora non si può più rinunciare a lui

L’ivoriano, spesso cercato dai compagni contro la Juve, è una certezza per Giampaolo. Difficile cedere il suo posto da titolare a Vojvoda ora

Nel derby della Mole è arrivata l’ennesima sconfitta pesante per il Torino, ma se i nei emersi nella prestazione offerta sono tanti, altrettante sono le garanzie offerte dal classe 2000 Wilfred Stephane Singo. Alla sua prima stracittadina con la prima squadra granata, il terzino è riuscito comunque a giocare da veterano. Non saranno di certo mancate le emozioni, ma l’ivoriano è riuscito a gestirle al meglio, non lasciandosi sopraffare e diventando un punto di riferimento per i compagni. Scardinarlo dall’11 titolare diventa ora sempre più complicato per Giampaolo, che presto riavrà a disposizione anche Vojvoda.

Singo: duello vinto con Cristiano Ronaldo

Talento da vendere e tanta voglia di farlo emergere, due delle cratteristiche fondamentali di Singo, pronto a stupire sempre di più. Colui che è stato denominato come “la più piacevole delle scoperte”, è infatti riuscito a mettere in cassaforte l’ennesima prestazione positiva in una delle partite più sentite e al contempo più complicate del campionato. Contor la Juventus è diventato il fulcro di ogni azione. Non solo ha stravinto il duello in fascia con Chiesa, arginando le sue iniziative offensive, ma non si è risparmiato neanche contro Cristiano Ronaldo, reso nullo dai suoi interventi.

Toro, le certezze emerse da Singo rischiano di lasciare ai margini Vojvoda

Anche sul fronte offensivo ha dato un contributo importante, con il suo talento nei dribbling e nei cross. Resta quindi un giocatore completo e dall’apparente grande esperienza nonostante la giovane età. Giampaolo difficilmente lo sacrificherà in un momento come questo: l’ivoriano resta uno dei pochi barlumi di speranza per il Toro attuale e sacrificarlo per lasciare il suo posto a Vojvoda potrebbe rivelarsi un errore madornale. Arrivato come riserva del kosovaro, l’ex Primavera si è piano piano creato spazio tra le fila granata, diventando una certezza.